تصويبة يودا تمنح الوحدة التفوق أمام الهلال بالشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك بتقدم الوحدة بهدف دون رد.
وبدأ فرسان مكة المباراة ضاغطين هجوميًّا بكل قوة، حيث أهدر فرسان مكة ما يقرب من 4 فرص تهديفية حقيقية لإحراز الهدف الأول، حتى نجح الفرنسي عبدالكريم يودا ومن تصويبة قوية، في إحراز الهدف الأول في شباك الهلال بالدقيقة الـ35 بعدما خدعت التصويبة، الحارس عبدالله المعيوف.
⚽️ هدف #الوحدة الأول عن طريق عبدالكريم يودا
مشاري القرني🎙
الهلال 0 × 1 الوحدة#أغلى_الكؤوس #الهلال_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/nroilSHFqgقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 12, 2023
وجاء تشكيل أزرق الرياض للمباراة مكونًا من: “عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج هيون سو، محمد البريك، عبدالله عطيف، محمد كنو، أندري كاريلو، ميشايل ديلجادو، لوسيانو فييتو، موسى ماريجا”.
أما تشكيل نادي الوحدة فجاء مكونًا من: “منير محمدي، أوسكار دوارتي، علي مكي، حمد الجيزاني، إسلام هوساوي، فيصل فجر، وليد باخشوين، علاء حجي، عبدالعزيز نور، أنسيلمو، عبدالكريم يودا”.