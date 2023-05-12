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في نهائي كأس الملك

تصويبة يودا تمنح الوحدة التفوق أمام الهلال بالشوط الأول

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
تصويبة يودا تمنح الوحدة التفوق أمام الهلال بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك بتقدم الوحدة بهدف دون رد.

الهلال متأخر بهدف

وبدأ فرسان مكة المباراة ضاغطين هجوميًّا بكل قوة، حيث أهدر فرسان مكة ما يقرب من 4 فرص تهديفية حقيقية لإحراز الهدف الأول، حتى نجح الفرنسي عبدالكريم يودا ومن تصويبة قوية، في إحراز الهدف الأول في شباك الهلال بالدقيقة الـ35 بعدما خدعت التصويبة، الحارس عبدالله المعيوف.

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وجاء تشكيل أزرق الرياض للمباراة مكونًا من: “عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج هيون سو، محمد البريك، عبدالله عطيف، محمد كنو، أندري كاريلو، ميشايل ديلجادو، لوسيانو فييتو، موسى ماريجا”.

أما تشكيل نادي الوحدة فجاء مكونًا من: “منير محمدي، أوسكار دوارتي، علي مكي، حمد الجيزاني، إسلام هوساوي، فيصل فجر، وليد باخشوين، علاء حجي، عبدالعزيز نور، أنسيلمو، عبدالكريم يودا”.

 

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