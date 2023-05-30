تضرر جزئي لهيكل السد الترابي لوادي سمرمداء بسبب السيول

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه وفي صباح اليوم الثلاثاء، حدث ضرر جزئي فـي هيكل السد الترابـي لـوادي سمرمداء، بمـركـز الناصفـة بمحافظة القـريـات؛ نتيجة للسيـول المنقولة، والتي تسببت في زيادة كميات مياه السيول بالسد؛ مما أدى إلى ضرر بالجزء الشمالي الغربي له.

لا أضرار بشرية

وأكدت الوزارة أنها تتابع بالتنسيق مع الجهات المعنيـة بإمـارة المنطقة، والدفاع المدني، وأمانـة المنطقة؛ أي تطـورات ومستجدات، كما أشارت الوزارة إلى عدم وقوع أي أضرار بشرية- ولله الحمد-.

تحذيرات من المدني

جدير بالذكر، أن المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداء من الجمعة الماضية حتى اليوم الثلاثاء.

وبينت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة، تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، وستتأثر مناطق عسير والباحة وجازان وتبوك والجوف والحدود الشمالية.