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تزامنًا مع انطلاق القمة العربية الـ 32 اليوم

تطلعات مواطني دول عربية من قمة جدة لحل أزماتهم

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
تطلعات مواطني دول عربية من قمة جدة لحل أزماتهم
المواطن - فريق التحرير

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تتجه الأنظار نحو القمة العربية الـ 32 في جدة، وسط آمال وتطلعات الشعوب العربية لتحقيق الأمن والاستقرار، وفخر واعتزاز لمواطني المملكة بجهود السعودية في دعم الأزمات السياسة والاقتصادية .

ووثقت “قناة العربية” آراء المواطنين في الشارع السعودي والمصري واللبناني والعراقي عن دور السعودية المستمر في رأب الصدع العربي.

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وأجمعت تعليقات مواطني المملكة على الجهود المبذولة من قبل السعودية لحل العديد من الأزمات، مؤكدة استباقيتها الدائمة تجاه الدول العربية سواء كانت في اليمن أو السودان أو فلسطين.

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وفي الوقت الذي تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية غير مسبوقة بالإضافة لأزمة سد النهضة والخلاف المائي مع إثيوبيا، يأمل المصريون أن تسهم قمة جدة في إيجاد حل للمشاكل العالقة.

من جهة أخرى، يأمل الشارع اللبناني من القمة العربية في جدة بقيادتها الاستثنائية الوصول لاتفاق لإنهاء الأزمات التي تعانيها البلاد، وعلى رأسها أزمة انتخاب الرئيس والأزمة الاقتصادية.

فيما يتطلع العراقيون من القمة السعودية أن تنتصر للأمة العربية، مؤكدين الدعم المستمر السعودي للعراق، لاسيما وأنها بادرت بعدة مشاريع اقتصادية لدعم بلادهم.

 

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