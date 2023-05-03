تطور قد يمنع انتقال بيلينجهام إلى ريال مدريد

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني قريبًا من التعاقد مع اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين تنافسا على ضم النجم الإنجليزي صاحب الـ21 عامًا، لكنهما انسحبا بعد رغبة اللاعب في الانتقال لنادي ريال مدريد صيف العام الحالي.

عقبة لإتمام صفقة بيلينجهام

وتشير التقارير إلى أن ريال مدريد لا يرغب في دفع 140 مليون يورو لضم النجم الإنجليزي من بوروسيا دورتموند، ولكنه يريد دفع مبلغ يتراوح من 100 مليون إلى 120 مليون يورو، مما قد يكون عقبة خطيرة في المفاوضات.

ورغب ريال مدريد في ضم بيلينجهام ليكون بديلًا لكل من الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس بسبب كبر سنهما، كذلك رغب ليفربول في ضم اللاعب الإنجليزي لتعويض تراجع مستوى اللاعب جوردان هندرسون قائد ليفربول.

وسجل بيلينجهام مع الفريق الألماني حاليًّا 5 أهداف في بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023، كما شارك مع المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر، حيث ودع منتخب إنجلترا البطولة من دور الثمانية.