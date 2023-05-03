Icon

الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها Icon جماهير الاتحاد تهاجم اللاعبين بعد الخسارة Icon طرق للتجسس في الفنادق ومواطنة تتعرض لموقف صادم Icon أكثر من نصف مليون عملية إلكترونية خلال العيد في أبشر Icon غريفيث: أشكر السعودية على جهودها في إجلاء العالقين في السودان Icon سر ظهور شخصين على سطح الكرملين لحظة هجوم الدرون Icon تطور قد يمنع انتقال بيلينجهام إلى ريال مدريد Icon الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة لمدة أسبوع Icon المركزي السعودي يرفع معدل اتفاقية إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75% Icon ثمانينية تلاحق ترامب بتهمة التحرش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
اللاعب الإنجليزي يقدم مستويات جيدة مع بوروسيا دورتموند

تطور قد يمنع انتقال بيلينجهام إلى ريال مدريد

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ مساءً
تطور قد يمنع انتقال بيلينجهام إلى ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني قريبًا من التعاقد مع اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين تنافسا على ضم النجم الإنجليزي صاحب الـ21 عامًا، لكنهما انسحبا بعد رغبة اللاعب في الانتقال لنادي ريال مدريد صيف العام الحالي.

قد يهمّك أيضاً
استشهاد فلسطيني وإصابة 6 برصاص جيش الاحتلال

استشهاد فلسطيني وإصابة 6 برصاص جيش الاحتلال

حكام مباريات اليوم في دوري روشن

حكام مباريات اليوم في دوري روشن

عقبة لإتمام صفقة بيلينجهام

وتشير التقارير إلى أن ريال مدريد لا يرغب في دفع 140 مليون يورو لضم النجم الإنجليزي من بوروسيا دورتموند، ولكنه يريد دفع مبلغ يتراوح من 100 مليون إلى 120 مليون يورو، مما قد يكون عقبة خطيرة في المفاوضات.

جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند

ورغب ريال مدريد في ضم بيلينجهام ليكون بديلًا لكل من الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس بسبب كبر سنهما، كذلك رغب ليفربول في ضم اللاعب الإنجليزي لتعويض تراجع مستوى اللاعب جوردان هندرسون قائد ليفربول.

وسجل بيلينجهام مع الفريق الألماني حاليًّا 5 أهداف في بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023، كما شارك مع المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر، حيث ودع منتخب إنجلترا البطولة من دور الثمانية.

جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون والقنوات الناقلة

الرياضة
فوز صعب لـ ليفربول ضد نوتينغهام فورست
الرياضة

فوز صعب لـ ليفربول ضد نوتينغهام فورست

الرياضة
حكم قضائي يبعد مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك
الرياضة

حكم قضائي يبعد مرتضى منصور عن رئاسة...

الرياضة
لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير
السعودية اليوم

لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير

السعودية اليوم
16 مستشفى في السودان خارج الخدمة
العالم

16 مستشفى في السودان خارج الخدمة

العالم
وظائف شاغرة لدى شركة نوماك
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة نوماك

وظائف
استمرار أمطار الباحة وجازان حتى الـ 8 مساءً
السعودية اليوم

استمرار أمطار الباحة وجازان حتى الـ 8...

السعودية اليوم
مآثر الملك المؤسس حديث الرواة في “موسم رمضان”
السعودية اليوم

مآثر الملك المؤسس حديث الرواة في “موسم...

السعودية اليوم