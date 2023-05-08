تطوير حي الكدوة بمكة بعد إزالة البنايات العشوائية تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتجاوز نصف مليون ريال قرية الأنمي في السيتي ووك تجذب الزوار يمني في قبضة الأمن لتهريبه القات بجازان إطلاق تطبيق فعاليات السعودية بنسخته الثانية موقع أوتوبيديا يجمع كل معارض السيارات في صالة واحدة أمير الجوف خلال لقاء أهالي القريات: أبواب الإمارة مفتوحة للجميع أمطار غزيرة وزخات برد على الصور جنوب الطائف الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف بيع 29 ألف تذكرة لـ نهائي كأس الملك
رصدت قناة “العربية”، أعمال إزالة البنايات العشوائية في حي الكدوة بمنطقة مكة المكرمة، لتعكس الجهود المبذولة للقيام بمشروع الإزالة.
مراسل #العربية يرصد أعمال إزالة البنايات العشوائية في حي #الكدوة بـ #مكة_المكرمة @Mohammed62_S pic.twitter.com/uG1ubDj88Nقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 8, 2023
ووثق مقطع فيديو نشرته “العربية”، حي الكدوة بعد إزالة البنايات العشوائية منه، حيث تستعد هيئة تطوير مكة المكرمة لتطوير هذه المساحة التي تتجاوز مليونًا و300 ألف متر2، مع 4 أحياء أخرى بالمنطقة.
يأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة.
وحسب “العربية”، يهدف تطوير المناطق العشوائية في مكة المكرمة تهدف إلى جعلها مدينة عصرية جاذبة للفرص الاستثمارية، وتحسين جودة حياة سكان المناطق العشوائية، والارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم، ومواجهة المخالفات النظامية في تلك المناطق.