تطوير حي الكدوة بمكة بعد إزالة البنايات العشوائية

رصدت قناة “العربية”، أعمال إزالة البنايات العشوائية في حي الكدوة بمنطقة مكة المكرمة، لتعكس الجهود المبذولة للقيام بمشروع الإزالة.

ووثق مقطع فيديو نشرته “العربية”، حي الكدوة بعد إزالة البنايات العشوائية منه، حيث تستعد هيئة تطوير مكة المكرمة لتطوير هذه المساحة التي تتجاوز مليونًا و300 ألف متر2، مع 4 أحياء أخرى بالمنطقة.

معالجة وضع العشوائيات

يأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة.

وحسب “العربية”، يهدف تطوير المناطق العشوائية في مكة المكرمة تهدف إلى جعلها مدينة عصرية جاذبة للفرص الاستثمارية، وتحسين جودة حياة سكان المناطق العشوائية، والارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم، ومواجهة المخالفات النظامية في تلك المناطق.