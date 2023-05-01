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تطوير طريق المسيال لخدمة المشاة إلى المسجد الحرام

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ صباحاً
تطوير طريق المسيال لخدمة المشاة إلى المسجد الحرام
المواطن - واس

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شرعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة التجميل والأنسنة بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في تنفيذ اعمال مشروع تطوير وتحسين ورفع كفاءة شارع المسيال بمكة المكرمة والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال شهر ، وذلك بتنفيذ طريق للمشاة وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية ، وضمن مشاريعها التطويرية التي تسعى من خلالها الي تعزيز أعمال السلامة وتحديث شبكة الطرق وتهيأتها بما يتناسب مع الكثافة التي تشهدها المنطقة المركزية .

شارع المسيال

يذكر أن شارع المسيال يعد شريان رئيسى يربط العديد من الأحياء بمنطقة المسفلة ، وهو من الطرق الهامه والحيوية لكونه يؤدي الى المسجد الحرام ، وسوف يقدم المشروع عند إنتهاءه بمشيئة الله خدمة كبيرة للزوار والمعتمرين ليتم الوصول لبيت الله الحرام بكل سهولة ويسر ، مع توفير أماكن للصلاة تليق بالزوار والمعتمرين على مدار العام وخاصة في مواسم الحج والعمرة ، نظراً للكثافة الشديدة في تلك المواسم ، كما سيساهم المشروع في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة المركزية.

مساحة المشروع

وقد بلغت المساحة الإجمالية للمشروع حوالي (6000) متر مربع سيتم تغطيتها بالجرانيت الصناعي ، وبلغ طول شارع المسيال الذي سيتم تنفيذه (171) متر طولي ، كما سيتم تركيب العديد من الأشجار ووحدات وأعمدة الإنارة الذكية ومكبرات الصوت والإنارة الأرضية وغيرها من الديكورات التي ستضفي على المنطقة المزيد من المظاهر الجمالية والمصممة وفق أفضل الطرز الهندسية التي تزيد من درجة الإستفادة منها مع المحافظة على الشكل الجمالي لها .

وتعمل امانة العاصمة المقدسة على تقديم افضل الخدمات والتوسع في انشاء المزيد من المشاريع التطويرية التي تساهم توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لأهالي أم القرى وحجاج بيت الله الحرام ، حتى ينعموا بقضاء اوقاتهم في الأراضي المقدسة في يسر واطمئنان .

 

 

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