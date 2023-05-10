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قوات الأمن تمكنت من القضاء على قاتل فرد الأمن

تطويق الكنيس اليهودي في تونس وتأمين المتواجدين فيه

الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ صباحاً
تطويق الكنيس اليهودي في تونس وتأمين المتواجدين فيه
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام تونسية، أنه تم تطويق معبد الغريبة وتأمين المتواجدين فيه.

تفاصيل الحادث

وكانت وسائل إعلام تونسية قد أفادت، الأربعاء بمقتل عنصر أمن في إطلاق نار بمحيط كنيس يهودي في جربة التونسية.

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وحسب موقع إذاعة “موزاييك إف إم” المحلية التونسية، قال شهود عيان إنهم سمعوا دوي إطلاق نار خلال احتضان الجزيرة لفعاليات سنوية في معبد الغريبة اليهودي.

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وذكرت الإذاعة أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على قاتل فرد أمن بمركز أغير البحري بجزيرة جربة، بعد العُثور على جثته بمركز الميناء بالجزيرة.

وفُرضت إجراءات أمنية مشددة على الزيارة اليهودية منذ أن هاجم أحد متشددي تنظيم القاعدة المعبد عام 2002 بشاحنة ملغومة؛ مما أسفر عن مقتل 21 سائحًا غربيًّا.

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