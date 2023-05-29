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ضمن منافسات دوري يلو

تعادل الأهلي ضد الحزم في ليلة تتويجه باللقب

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ مساءً
تعادل الأهلي ضد الحزم في ليلة تتويجه باللقب
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد الحزم، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الأهلي ضد الحزم

وبدأت مباراة الأهلي ضد الحزم التي أُقيمت على ملعب نادي الحزم بشكل سريع، وظهر الراقي بشكل أفضل، حيث سيطر على اللعب في وسط الملعب، إلا أن دفاع أصحاب الأرض ظهر بشكل مميز.

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وأهدر عبدالله المقرن فرصة تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 23، بعد تمريره مميزة من رياض بودبوز، واستمرت المحاولات لهز الشباك، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل بدون أهداف.

الأهلي ضد الحزم
جانب من المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد الحزم، استمرت المحاولات من الفريقين لهز الشباك، إلا أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص، وسط تألق كبير من المدافعين.

وضغط الراقي، ومر هيثم عسيري وتجاوز الحارس إبراهيم زايد، ولكنه فشل في هز الشباك عند الدقيقة 84، قبل أن ينجح يوسف أوباما في التسجيل لأصحاب الأرض، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتنتهي مباراة الأهلي ضد الحزم بالتعادل.

الأهلي والحزم
جانب من المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات دوري يلو في الصدارة برصيد 72 نقطة، فيما وصل رصيد الحزم إلى 68 نقطة، في المركز الثاني.

وسيتم انطلاق مراسم تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب دوري يلو، بعد قليل، وذلك بعد ضمانه المركز الأول وعودته إلى دوري روشن السعودي عقب هبوطه الصادم في الموسم الماضي.

النادي الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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