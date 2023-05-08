Icon

حذف حسابات تويتر الغير نشطة Icon عبدالرحمن البيشي يحضر مباراة النصر والخليج Icon مقيم يخبئ 10,437 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بجازان Icon فايز المالكي مع ضبطيات المخدرات ويوجه رسالة Icon اكتشاف لغة خاصة بين الفيلة ولقطات توثق ذلك Icon دونيس يغيب عن مران الفتح استعدادًا للفيحاء Icon كوكب يصطدم بأحد النجوم Icon قصة مواطنة تبرعت بالخلايا الجذعية وأنهت معاناة شقيقها Icon فولهام يتجاوز ليستر سيتي بخماسية Icon تصادم وشيك بين طائرتين روسية وبولندية والناتو يتأهب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الـ26

تعادل النصر والخليج بالشوط الأول

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٩ مساءً
تعادل النصر والخليج بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر والخليج ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

النصر والخليج يتعادلان

وبدأت مباراة النصر والخليج المقامة على ملعب الأول بارك بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 4 دقائق فقط، عن طريق فابيو مارتينيو منذ تسديدة بعد انفراده بالمرمى.

قد يهمّك أيضاً
وصول مواطن و1765 شخصًا من رعايا الإجلاء السعودي إلى جدة

وصول مواطن و1765 شخصًا من رعايا الإجلاء السعودي إلى جدة

القوات البحرية تنفذ 19 عملية إجلاء بحري من السودان إلى السعودية

القوات البحرية تنفذ 19 عملية إجلاء بحري من السودان إلى السعودية

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @SPL

وانتفض النصر بقوة بعد الهدف، وانطلق أندرسون تاليسكا، إلا أنه تعرض للعرقلة، ليطالب اللاعبين بالحصول على ركلة جزاء، ولكن الحكم قرر استكمال اللعب، قبل أن ينجح ألفارو في تسجيل التعادل عند الدقيقة 17.

قد يهمّك أيضاً
4 مخالفين حاولوا تهريب القات فسقطوا في قبضة الأمن

4 مخالفين حاولوا تهريب القات فسقطوا في قبضة الأمن

تنفيذ حكم الشرع في يمنيين استدرجا مواطناً ونحراه بخميس مشيط

تنفيذ حكم الشرع في يمنيين استدرجا مواطناً ونحراه بخميس مشيط

ألفارو
احتفال ألفارو – المصدر @SPL

وأطلق غوستافو تسديدة قوية عند الدقيقة 21، ولكن حارس المرمى تصدى لها، قبل أن يسدد كريستيانو رونالدو كرة مميزة، إلا أن الحارس تألق وحولها إلى ركلة ركنية عند الدقيقة 23.

واستمرت المحاولات من العالمي، قبل أن ينقذ روسي فرصة خطيرة عند الدقيقة 45، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والخليج بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

النصر ضد الخليج
جانب من مباراة النصر والخليج – المصدر @AlNassrFC

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 56 نقطة، فيما يقع الخليج في المركز الـ14 برصيد 23 نقطة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تبرعات منصة إحسان تتجاوز 600 مليون ريال
السعودية اليوم

تبرعات منصة إحسان تتجاوز 600 مليون ريال

السعودية اليوم
ضبط 389 عاملًا مخالفًا ومصادرة 173 طنًا من المواد الغذائية بالرياض
السعودية اليوم

ضبط 389 عاملًا مخالفًا ومصادرة 173 طنًا...

السعودية اليوم
سجل مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في آسيا
الرياضة

سجل مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في...

الرياضة
الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له باحتجاز السفير التركي
آخر الاخبار

الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له...

آخر الاخبار
إحباط تهريب أقراص خاضعة للرقابة الطبية بـ عسير
أخبار أمنية

إحباط تهريب أقراص خاضعة للرقابة الطبية بـ...

أخبار أمنية
‏وصول رعايا من الصين والهند قادمين من السودان إلى جدة
السعودية اليوم

‏وصول رعايا من الصين والهند قادمين من...

السعودية اليوم
وصول 3 طرود مشبوهة للسفارة الفنلندية بموسكو
العالم

وصول 3 طرود مشبوهة للسفارة الفنلندية بموسكو

العالم
تراجع صفقات شراء الأراضي السكنية بالرياض بنسبة 81%
السعودية اليوم

تراجع صفقات شراء الأراضي السكنية بالرياض بنسبة...

السعودية اليوم