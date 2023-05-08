تعادل النصر والخليج بالشوط الأول

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر والخليج ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وبدأت مباراة النصر والخليج المقامة على ملعب الأول بارك بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 4 دقائق فقط، عن طريق فابيو مارتينيو منذ تسديدة بعد انفراده بالمرمى.
وانتفض النصر بقوة بعد الهدف، وانطلق أندرسون تاليسكا، إلا أنه تعرض للعرقلة، ليطالب اللاعبين بالحصول على ركلة جزاء، ولكن الحكم قرر استكمال اللعب، قبل أن ينجح ألفارو في تسجيل التعادل عند الدقيقة 17.
وأطلق غوستافو تسديدة قوية عند الدقيقة 21، ولكن حارس المرمى تصدى لها، قبل أن يسدد كريستيانو رونالدو كرة مميزة، إلا أن الحارس تألق وحولها إلى ركلة ركنية عند الدقيقة 23.
واستمرت المحاولات من العالمي، قبل أن ينقذ روسي فرصة خطيرة عند الدقيقة 45، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والخليج بالتعادل بنتيجة 1/ 1.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 56 نقطة، فيما يقع الخليج في المركز الـ14 برصيد 23 نقطة.