تعادل سلبي بين الاتحاد والطائي في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الاتحاد والطائي وذلك في الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري روشن.

وسيحتفل نجوم العميد مع الجماهير بالتتويج بلقب دوري روشن، وذلك بعد نهاية مباراة الطائي.

جدير بالذكر أن محمد نور نجم العميد السابق كان سلم لقب كأس دوري روشن في أرضية الملعب للاحتفال به مع الجماهير وذلك بعد نهاية المباراة.