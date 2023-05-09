Icon

توضيح من سكني بشأن إعادة جدولة القرض العقاري Icon بندر بن سعود: جامعة الفيصل تمنح درجة الدكتوراه .. قريباً Icon سهم أرامكو يقفز 5.5% بعد توزيع أسهم المنحة Icon لقطات لتدفق مياه سيل وادي ضراء شرق ميسان Icon أغطية الهواتف المحمولة تقصر عمر البطارية Icon الصين ترد على كندا بطرد دبلوماسي من أراضيها Icon طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 14 مئوية والأحساء الأعلى Icon لقطات لجريان سيل وادي الخليج شمال بيشة Icon نيران تنفجر من بئر مياه في تونس Icon 62.7 مليون ريال أرباح “وقت اللياقة” خلال الربع الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تحول إلى أزمة بعدما بلغ أعلى المستويات

تعارض كبير بين موقف بايدن والجمهوريين بشأن سقف الدين

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
تعارض كبير بين موقف بايدن والجمهوريين بشأن سقف الدين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن هناك فجوة كبيرة بين موقفي الرئيس جو بايدن والجمهوريين في ما يتعلق برفع سقف الدين، الذي تحول إلى أزمة بعدما بلغ أعلى مستوياته.

أزمة دستورية

وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية من أزمة دستورية في الولايات المتحدة، علمًا بأن الوصول إلى سقف الدين الأمريكي يعني أن الحكومة لا تستطيع اقتراض المزيد من الأموال، وهو ما يجعلها عاجزة عن الإنفاق.

قد يهمّك أيضاً
بعثة الهلال تصل إلى الرياض

بعثة الهلال تصل إلى الرياض

9 علامات لإصابة الطفل بالتوحد تستدعي استشارة الطبيب

9 علامات لإصابة الطفل بالتوحد تستدعي استشارة الطبيب

تعارض كبير بين موقف بايدن والجمهوريين بشأن سقف الدين

قد يهمّك أيضاً
حريق يلتهم ورشة نجارة في الرياض

حريق يلتهم ورشة نجارة في الرياض

الهلال وأوراوا يتعادلان سلبيًا بالشوط الأول

الهلال وأوراوا يتعادلان سلبيًا بالشوط الأول

وجاءت تعليقاتها في مقابلة مع قناة cnbc قبل يوم من لقاء بايدن مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي ورئيس الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في البيت الأبيض، إلى جانب كبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس.

وبينما يشترط الجمهوريون للموافقة على رفع سقف الدين البالغ 31,4 تريليون دولار خفض الإنفاق بشكل كبير، يرفض بايدن هذه المقايضة مثيرًا مخاوف من أول تخلف أمريكي عن سداد الدين الوطني.

وقالت يلين: من الواضح أن هناك فجوة كبيرة جدًا بين موقفي الرئيس والجمهوريين، مؤكدة ضرورة إجراء نقاش والتوصل إلى تسوية.

وأشارت إلى أن بايدن ليس على استعداد للقيام بذلك وبالتالي هناك ما يمكن وصفه بأنه مسدس موجه إلى رأس الشعب والاقتصاد الأميركيين، مضيفة: من الضروري حقًا أن يرفع الكونغرس سقف الدين حتى لا نكون في وضع التخلف عن سداد مستحقاتنا، محذرة من أن هذا قد يؤدي إلى فوضى مالية.

معركة في البيت الأبيض حول طعام بايدن (1)

كل الخيارات سيئة

وردًا على سؤال حول من يتم منحه الأولوية في حال نفاد أموال الحكومة لدفع جميع التزاماتها المتوجبة، أجابت يلين لا توجد خيارات جيدة، كل خيار هو خيار سيء.

كما تطرقت يلين إلى الضغوط التي يواجهها النظام المصرفي، حيث قالت إنه لا يزال يتمتع برأس مال جيد على الرغم من الاضطرابات في أعقاب الانهيار الأخير لأربعة بنوك إقليمية، موضحة أن الهيئات المنظمة مستعدة لاستخدام الأدوات نفسها التي كانت لدينا في الماضي إذا ظهرت ضغوط أخرى قد تؤدي إلى حصول عدوى.

وأكدت أيضا أنه لا يزال هناك طريق لخفض التضخم مع استمرار وجود سوق عمل قوي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول أول طائرة مساعدات من الصليب الأحمر إلى السودان
العالم

وصول أول طائرة مساعدات من الصليب الأحمر...

العالم
وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
حصاد اليوم

وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

حصاد اليوم
عمر السومة يقود العربي لنهائي كأس أمير قطر
الرياضة

عمر السومة يقود العربي لنهائي كأس أمير...

الرياضة
طلاب وطالبات تعليم الرياض يحققون 545 ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة
السعودية اليوم

طلاب وطالبات تعليم الرياض يحققون 545 ميدالية...

السعودية اليوم
زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب نيوزيلندا
العالم

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب نيوزيلندا

العالم
استمرار أمطار الباحة ونجران حتى المساء
السعودية اليوم

استمرار أمطار الباحة ونجران حتى المساء

السعودية اليوم
اختبار بالأصابع يكشف إصابتك بسرطان الرئة
حصاد اليوم

اختبار بالأصابع يكشف إصابتك بسرطان الرئة

حصاد اليوم
امتلاء صحن الطواف وتلاوة خاشعة للشيخ السديس بالمسجد الحرام في صلاة المغرب
السعودية اليوم

امتلاء صحن الطواف وتلاوة خاشعة للشيخ السديس...

السعودية اليوم