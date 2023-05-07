مروج الإمفيتامين والحشيش في محايل عسير بقبضة الأمن خبيرٌ بلغة الشفاة يكشف ما قاله تشارلز لزوجته يوم التتويج استئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات الجامعة العربية القبض على مواطن حاول تهريب 894 كيلو قات في جازان لحظة دخول مسلح مولاً تجاريًا في تكساس وإصابة العشرات إحباط محاولة تهريب 150 كيلو قات في جازان تعاطي الإمفيتامين يسبب السكتة القلبية والجلطة الدماغية حريق يلتهم ورشة نجارة في الرياض 489 مليون ريال أرباح “سليمان الحبيب” في الربع الأول حلول خدمات النقل يجب ألا تكون بمعزل عن إدراك البنية الحضرية ومكوناتها
أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأحد، آثار وأضرار تعاطي مادة الإمفيتامين المخدر على صحة الإنسان.
وأكدت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن تعاطي الإمفيتامين يتسبب في السكتة القلبية والجلطة الدماغية والفشل الكلوي ومن ثم الموت.
ونشرت مكافحة المخدرات إنفوجراف يوضح آثار وأضرار تعاطي الإمفيتامين أبرزها:
ـ السكتة القلبية والجلطة الدماغية والفشل الكلوي ومن ثم الموت.
ـ الأوهام والهلوسة البصرية والسمعية.
ـ زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وزيادة التعرق.
ـ شحوب الوجه والشفتين وتشنجات لا إرادية في الوجه.
ـ العزلة والشك والعصبية والعنف.
ـ ضعف الشهية وفقدان الوزن.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.