تعاطي الإمفيتامين يسبب السكتة القلبية والجلطة الدماغية

أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأحد، آثار وأضرار تعاطي مادة الإمفيتامين المخدر على صحة الإنسان.

وأكدت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن تعاطي الإمفيتامين يتسبب في السكتة القلبية والجلطة الدماغية والفشل الكلوي ومن ثم الموت.

ونشرت مكافحة المخدرات إنفوجراف يوضح آثار وأضرار تعاطي الإمفيتامين أبرزها:

أضرار الإمفيتامين

ـ السكتة القلبية والجلطة الدماغية والفشل الكلوي ومن ثم الموت.

ـ الأوهام والهلوسة البصرية والسمعية.

ـ زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وزيادة التعرق.

ـ شحوب الوجه والشفتين وتشنجات لا إرادية في الوجه.

ـ العزلة والشك والعصبية والعنف.

ـ ضعف الشهية وفقدان الوزن.

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.