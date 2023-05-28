تعامد الشمس على الكعبة المشرفة لأول مرة خلال 2023

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء مكة المكرمة ستشهد اليوم الأحد، تعامد الشمس على الكعبة المشرفة.
وأوضحت فلكية جدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن تعامد الشمس سيكون وقت أذان الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة الـ 12.18 ظهرًا (9:18 ص بتوقيت غرينتش) وهو التعامد الأول للشمس هذا العام .
وشهدت الكعبة آخر تعامد لها فى شهر يوليو من العام الماضي،حيث كان التعامد الثاني والأخير لتعامد الشمس على الكعبة.