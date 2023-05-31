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أهم ركائز التخطيط لتحقيق رؤية 2030م

تعداد السعودية 2022 الأعلى شمولية لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٠ مساءً
تعداد السعودية 2022 الأعلى شمولية لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية
المواطن - فريق التحرير

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يعد تعداد السعودية 2022 أهم ركائز التخطيط لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م، وهو مشروع وطني حظي باهتمام ودعم القيادة، وتم تنفيذه بمشاركة الجهات الحكومية المختلفة.

قاعدة بيانات إحصائية

وسيوفر تعداد السعودية 2022 قاعدة بيانات إحصائية تشكل أساسًا موثوقًا لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم صناع القرار في تطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات، وقياس أداء الأجهزة الحكومية وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية بدقة وشفافية، فضلًا عن تزويد القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين ببيانات دقيقة لتشجيع بيئة الاستثمار في المملكة.

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الأعلى شمولية

تعداد السعودية 2022 هو الأعلى شمولية في تاريخ المملكة وبدقة بلغت 95%، حيث استخدمت أحدث تقنيات رصد الأخطاء وتصحيح البيانات بشكل آلي للتأكد من دقة وجودة البيانات وإجراء أكثر من مليون مكالمة هاتفية ونحو 900 ألف زيارة ميدانية إضافية، إضافة إلى المقارنة بين المصادر المختلفة للبيانات.

 

عدد سكان السعودية

وصل إجمالي عدد السكان في المملكة إلى 32.2 مليون نسمة، ويشكل السعوديون ما نسبته 58.4% منهم بعدد إجمالي يصل إلى 18.8 مليون نسمة)، وأظهرت نتائج التعداد أن المجتمع السعودي مجتمع شاب إذ يبلغ متوسط العمر للسكان 29 عامًا، ومتوسط العمر للسعوديين 25.5 عامًا، وتبلغ نسبة السعوديين الأقل من 30 عامًا 63% من إجمالي عدد السعوديين.

تقديرات سابقة

وتماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية، ونظرًا للتطور والتغيير في منهجية تعداد 2022 مقارنة بتعداد 2010 أعادت الهيئة تقدير أعداد السكان في الأعوام السابقة حتى عام 2010 بناءً على نتائج (تعداد السعودية 2022) وبالتكامل مع البيانات السجلية الحكومية، ويأتي ذلك متوافقًا مع رؤية السعودية 2030؛ لرفع مستوى الشفافية وتوفير البيانات الدقيقة.

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