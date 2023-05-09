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اندلعت الاحتجاجات في البلد من أجل الإفراج عنه

تعرض للامتهان والضرب.. مداهمة محكمة للقبض على عمران خان

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٥ مساءً
تعرض للامتهان والضرب.. مداهمة محكمة للقبض على عمران خان
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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ألقي القبض على عمران خان داخل مبنى محكمة إسلام أباد العليا، اليوم الثلاثاء، وزعم أنصار حزب باكستان (PTI) أن الشرطة شبه العسكرية في باكستان قامت بضرب واضطهاد رئيس الوزراء الباكستاني السابق أثناء اعتقاله.

وفي الصور التي شاركها الحزب شوهد عمران خان يتم اقتياده من قبل العشرات من رجال الشرطة شبه العسكرية المعروفة باسم باكستان رينجرز، وغردوا قائلين: إنها الفاشية في ذروتها، تعرض رئيس الوزراء السابق للبلاد عمران خان للتعذيب من خلال ضربه في ساقه المصابة.

رد فعل شهباز شريف

وانتقد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سلفه عمران خان لـ تشويه سمعة الجيش الباكستاني كمؤسسة مرارًا وتكرارًا، مضيفًا: لقد رفضت عرض الحكومة الفيدرالية للتعاون وقاطعت الإجراءات القانونية، واستخدمت الحادث البغيض لأغراض سياسية شائنة.

عمران خان تعرض للاضطهاد والضرب أثناء القبض عليه

وتابع: يجب أن يكون واضحًا اليوم للمواطنين أن رئيس الوزراء السابق يواجه محاكمة فساد، وبالتالي سيريد تعطيل النظام القانوني والسياسي، الحقائق غالبًا ما تكون مريرة ومدمرة.

اندلاع احتجاجات

ونزل أنصار عمران خان إلى الشوارع في عدة مدن بعد اعتقاله، وقاموا بغلق الطرق مطالبين بالإفراج عن زعيمهم، وبحسب وكالة رويترز فإن ذلك يمثل خطوة تهدد باضطراب جديد في الدولة المسلحة نوويًا.

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