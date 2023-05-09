تعرض للامتهان والضرب.. مداهمة محكمة للقبض على عمران خان

ألقي القبض على عمران خان داخل مبنى محكمة إسلام أباد العليا، اليوم الثلاثاء، وزعم أنصار حزب باكستان (PTI) أن الشرطة شبه العسكرية في باكستان قامت بضرب واضطهاد رئيس الوزراء الباكستاني السابق أثناء اعتقاله.

وفي الصور التي شاركها الحزب شوهد عمران خان يتم اقتياده من قبل العشرات من رجال الشرطة شبه العسكرية المعروفة باسم باكستان رينجرز، وغردوا قائلين: إنها الفاشية في ذروتها، تعرض رئيس الوزراء السابق للبلاد عمران خان للتعذيب من خلال ضربه في ساقه المصابة.

فسطائیت اپنے عروج پر ہے،ملک کے سابق وزیراعظم عمران خان کی ٹانگ زخمی ہونے کے باوجود ان پر تشدد کیا گیا۔ #ReleaseImranKhan #نکلو_خان_کی_زندگی_بچاؤ#ImranKhan pic.twitter.com/uFVLy9CbOM — Fauzia Siddiqui (@fozisidd) May 9, 2023

رد فعل شهباز شريف

وانتقد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سلفه عمران خان لـ تشويه سمعة الجيش الباكستاني كمؤسسة مرارًا وتكرارًا، مضيفًا: لقد رفضت عرض الحكومة الفيدرالية للتعاون وقاطعت الإجراءات القانونية، واستخدمت الحادث البغيض لأغراض سياسية شائنة.

وتابع: يجب أن يكون واضحًا اليوم للمواطنين أن رئيس الوزراء السابق يواجه محاكمة فساد، وبالتالي سيريد تعطيل النظام القانوني والسياسي، الحقائق غالبًا ما تكون مريرة ومدمرة.

اسلام آباد ہائی کورٹ سے رینجرز نے سابق وزیراعظم عمران خان کو اغوا کر لیا ،

ہمیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور ہمارے چہروں پے مرچوں والے سپرے کیا ۔

میرا ہاتھ زخمی ہو گیا ۔

عمران خان کی زخمی ٹانگ کے باوجود گھسیٹ کر لے گئے۔ pic.twitter.com/g0MSFg3UUp — Imran Khan Niazi (@ImranKhanNiziPK) May 9, 2023

اندلاع احتجاجات

ونزل أنصار عمران خان إلى الشوارع في عدة مدن بعد اعتقاله، وقاموا بغلق الطرق مطالبين بالإفراج عن زعيمهم، وبحسب وكالة رويترز فإن ذلك يمثل خطوة تهدد باضطراب جديد في الدولة المسلحة نوويًا.