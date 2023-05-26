Icon

القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية Icon رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 Icon عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف Icon بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد Icon حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة Icon القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان Icon تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء Icon نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر Icon استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة Icon إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لم يتعرض طاقم السفارة لأي مكروه

تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٢ مساءً
تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعرض منزل سفير الأردن في العاصمة السودانية الخرطوم للاعتداء والتخريب، اليوم الجمعة، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الأردنية.

بيان الوزارة

ولفتت الوزارة في بيان لها، إلى وجود السفير وطاقم السفارة في مدينة بورتسودان، وعدم تعرض أي منهم لأي مكروه.

قد يهمّك أيضاً
صورتان وسؤال لـ علي القرني من الفضاء

صورتان وسؤال لـ علي القرني من الفضاء

القتل تعزيراً لسعودي تخابر مع دولة معادية وخطط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة

القتل تعزيراً لسعودي تخابر مع دولة معادية وخطط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة

ودانت الأردن أشكال العنف والتخريب كافة وخاصة تلك التي تنتهك حرمة المباني الدبلوماسية، داعية إلى احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

قد يهمّك أيضاً
السفير الأمريكي بالرياض: السعوديون لا يحلمون بل ينوون ويحققون الحلم

السفير الأمريكي بالرياض: السعوديون لا يحلمون بل ينوون ويحققون الحلم

أمطار غزيرة على مرتفعات مكة والطائف والباحة

أمطار غزيرة على مرتفعات مكة والطائف والباحة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة