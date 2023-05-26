تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب

تعرض منزل سفير الأردن في العاصمة السودانية الخرطوم للاعتداء والتخريب، اليوم الجمعة، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الأردنية.

بيان الوزارة

ولفتت الوزارة في بيان لها، إلى وجود السفير وطاقم السفارة في مدينة بورتسودان، وعدم تعرض أي منهم لأي مكروه.

ودانت الأردن أشكال العنف والتخريب كافة وخاصة تلك التي تنتهك حرمة المباني الدبلوماسية، داعية إلى احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.