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بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد

تعليق التدريب التقني حضوريًا مساء اليوم في نجران

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٥ مساءً
تعليق التدريب التقني حضوريًا مساء اليوم في نجران
المواطن - فريق التحرير

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قرر التدريب التقني والمهني في نجران تعليق التدريب حضوريًا مساء اليوم الأحد ٠١ / ١١ للفترة المسائية في جميع المنشآت التدريبية بمنطقة نجران ليكون عن بُعد عبر منصة التدرب الإلكتروني وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

تعليق الدراسة المسائية

وفي وقت سابق اليوم أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران جابر مدخلي تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي اليوم الأحد، في مدارس الفترة المسائية ومدارس التعليم المستمر بتعليم نجران ومكاتب التعليم التابعة لها.

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توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وشبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.

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