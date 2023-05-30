تعليق الدراسة الحضورية اليوم في جامعة طيبة

أعلنت جامعة طيبة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء بمحافظة ينبع وبدر والمهد؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

الدوام عبر البلاكبورد

وقالت إدارة الجامعة في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد تعلن جامعة طيبة عن تعليق الدراسة الحضورية لطلبة فرع الجامعة بمحافظة ينبع وبدر والمهد ليوم الثلاثاء 10/ 11/ 1444هـ لتكون عن بُعد عبر البلاكبورد.

تعليم المهد

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية الثلاثاء في مدارس محافظة المهد؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.