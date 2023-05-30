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الدوام عبر منصة مدرستي

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جازان

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جازان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم جازان، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء؛ بناءً على تقارير الأرصاد الجوية، وحرصًا على سلامة الجميع، مشيرة إلى تحويلها لنظام التعليم عن بعد.

الدوام عبر مدرستي

وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر، نقلًا عن متحدث تعليم جازان: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية؛ تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 11/ 11/ 1444هـ عن بعد عبر منصة مدرستي، في مكتبي تعليم صامطة والعارضة والمدارس التابعة لهما.

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الطقس المتوقع

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

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