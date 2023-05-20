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تحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في وادي الدواسر

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ مساءً
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في وادي الدواسر
المواطن - فريق التحرير

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قررت إدارة تعليم وادي الدواسر تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بناء على ما ورد من الأرصاد الجوية.

وقالت الإدارة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد. وحرصًا على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد ( منصة مدرستي ) وذلك ليوم غد الأحد الموافق: ١٤٤٤/١١/١هـ

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