تعليق الدراسة الحضورية في القريات اليوم

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أعلنَت إدارة التعليم بمحافظة القريات عن تعليقَ الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء بمدارسها للطلاب ومنسوبيها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وأشارت إلى أن العملية الدراسية ستكون عبر منصتي “مدرستي” و “روضتي ” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
كما أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة، عن تعليق التدريب الحضوري بالمنشآت التدريبية بمحافظات ينبع، وبدر، والمهد، والعيص اليوم الثلاثاء ليكون عن بُعد، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.