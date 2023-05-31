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بسبب استمرار الحالة المطرية

تعليق الدراسة الحضورية في جازان غدًا

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ مساءً
تعليق الدراسة الحضورية في جازان غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم جازان، تعليق الدراسة الحضورية غدًا؛ بسبب استمرار الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، وبناء على تقارير الأرصاد الجوية.

الدوام عبر مدرستي

وقالت الإدارة عبر الصفحة الرسمية بموقع تويتر، نقلًا عن متحدث تعليم جازان: نظرًا لاستمرار الحالة المطرية، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية؛ تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الخميس 12/ 11/ 1444هـ عن بعد، عبر منصة مدرستي، في مكاتب تعليم صامطة، المسارحة والحرث، والعارضة، والمدارس التابعة لها.

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استمرار الهطول

على صعيد متصل، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة، تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، وستتأثر مناطق عسير والباحة وجازان ونجران.

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