تعليق الدراسة الحضورية في مدارس ينبع غدًا

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أعلنت إدارة التعليم بينبع تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس تعليم ينبع والقطاعات التابعة لها، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصا منها على سلامة الجميع. وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة والطالبات في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التعليمية التابعة لها ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
في سياق متصل، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظتيّ ينبع وبدر، ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وسيول، وانعدام في الرؤية.
وبين المركز أن الحالة مُستمرة حتى الساعة الثانية فجراً.