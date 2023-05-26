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تعليق قانوني من الدويش حول تطورات قضية كنو

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ مساءً
تعليق قانوني من الدويش حول تطورات قضية كنو
المواطن - فريق التحرير

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علق المدرب القانوني والإعلامي محمد الدويش على تطورات قضية محمد كنو مع نادي النصر.

وغرد الدويش قبل قليل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “توقف النشاط الرياضي أي توقف النشاط الذي يشارك به اللاعب الممنوع من المشاركة”.

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وأضاف: “توقف هذا النشاط يعني عدم وجود ما يمنع اللاعب من المشاركة به فكيف يُحسب من مدة منعه؟”.

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وتابع: “النص القانوني لا يُفهم بمعزل عن علته”.

وكانت تقارير إعلامية كشفت التطورات الجديدة لـ قضية كنو، حيث تقدم النصر باحتجاج ضد مشاركة كنو مع الهلال وطلب الحصول على النقاط الثلاث من مباراة الهلال والنصر التي أُقيمت في ديسمبر الماضي وانتهت بالتعادل بنتيجة 2/ 2.

قضية كنو

وقال الناقد الرياضي محمد العميري عبر حسابه في “تويتر”: “كشف مصدر خاص أن هيئة التحكيم المكلفة بـ قضية كنو ضد مشاركة النصر، بسبب مشاركة اللاعب أنهوا الاجتماع وبالإجماع أيدوا قرارات اتحاد القدم؛ وبالتالي لن يكون هناك حسم لنقاط مباراة الفريقين، مع توقعات بوصول الحكم لكل الأطراف خلال الساعات المقبلة”.

وعادت قضية كنو نجم نادي الهلال مع نادي النصر للظهور في الساحة الرياضية من جديد، وذلك بعد تداول أنباء حول رفض احتجاج النصر على مشاركة اللاعب مع الهلال في الفترة الماضية.

وقبل 4 أيام، كان القانوني الرياضي أحمد الأمير علق على المحكمين المتواجدين في القضية قائلًا: “على الجانب العملي؛ جميع المحكمين المختارين غير مختصين في القانون الرياضي ولكن نحسبهم مطلعين وقادرين على أداء مهامهم بتفان واقتدار”.

وقالت تقارير الأحد الماضي: إن المحكمين المشاركين في قضية محمد كنو، وهم؛ حسان السيف “محكم النصر”، وعبدالرحمن العبد الكريم “محكم الهلال”، وأحمد أبو عمارة “محكم مرجح”.

وفي أول أمس الأربعاء، أفادت تقارير أن مركز التحكيم الرياضي السعودي رفض طعن النصر حول صحة مشاركة كنو مع الهلال وأن الإعلان الرسمي كان من المفترض أن يكون أمس.

وكان كنو وقع مع النصر في يناير 2022 عقدًا للانضمام إلى صفوف أصفر الرياض ثم بعدها بأيام أعلن الهلال عن تجديد العقد معه مما دفع النصر لتقديم شكوى ضد اللاعب والهلال.

 

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