تعليم الأبقار في فرنسا استخدام المرحاض لتفادي كارثة بيئية

كشفت تقارير إعلامية أن روث الأبقار في فرنسا يشكل مصدرًا رئيسيًّا لانبعاث غاز الميثان، وهو أحد الغازات التي تسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

وللحد من تأثير هذه الظاهرة على المناخ بدأت الحكومة الفرنسية بالتحرك، وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن عن خطة عمل حكومية لتقييم قدرتها في قطاع الزراعة على خفض غازات الاحتباس الحراري بعد الحد من تأثير تربية الحيوانات والأسمدة النيتروجينية.

محاولة احتواء الكارثة

ووفقًا لدراسات، فإن تربية الأبقار في فرنسا مسؤولة عن 11.8% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد. وقد طالب ديوان المحاسبة في تقرير نُشر الاثنين 22 مايو فرنسا بتقليص أعداد الأبقار لتحجيم هذه الكارثة البيئية.

وتلعب الأبقار دورًا مهمًّا في الثروة الحيوانية الفرنسية، حيث تمتلك فرنسا حوالي 17 مليون رأس ماشية؛ ما يجعلها إحدى الدول الأوروبية الرائدة في إنتاج اللحوم والألبان.

سلالات جيدة

وتتميز الأبقار في فرنسا بتنوعها، حيث تتواجد سلالات مختلفة مثل الهولشتاين والنورماندي والشاروليه.

استخدام المرحاض

وفي هذا الصدد، تقوم أبحاث علمية يشرف عليها معهد البحوث الفيدرالي الألماني لصحة الحيوان ومعهد أبحاث بيولوجيا حيوانات المزرعة، بدراسة إمكانية تعليم الأبقار استخدام المرحاض لتخفيف أضرار روثها، وذلك من خلال حصره وتفكيكه عوضًا أن يبقى منتشرًا في الطبيعة، وقد أظهرت التجارب أن الأبقار استطاعت التعلم بسرعة مماثلة لتلك التي يحتاجها الأطفال الصغار.

لكن هذه الدراسات ما زالت قيد التطوير وتحتاج وقتًا لتنفيذها بشكل عملي في المزارع.