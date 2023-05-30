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بناءً على تقارير المركز الوطني للأرصاد

تعليم الطائف: الدراسة عن بُعد اليوم للمدارس المسائية

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ صباحاً
تعليم الطائف: الدراسة عن بُعد اليوم للمدارس المسائية
المواطن - فريق التحرير

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قررت إدارة تعليم الطائف، اليوم الثلاثاء، تحويل الدراسة عن بُعد اليوم الموافق 10/11/1444هـ للمدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر بـ تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًا، على أن تكون الدراسة عبر منصة مدرستي.

وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن قرار تحويل الدراسة عن بُعد جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس.

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طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، استمرار الحالة الممطرة الـ 17 خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم وحتى صباح يوم غد الأربعاء.

ونبه الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إلى تمركز الحالة الممطرة المتوقعة على مناطق حائل والمدينة المنورة ومرتفعات الباحة وعسير وجازان ومكة المكرمة خاصة الطائف وشرقها مع فرصة سيول وحبات برد.

وأشار الحصيني إلى امتداد الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من مناطق الشمالية والجوف وتبوك والقصيم وغرب وجنوب غرب الرياض، وتمتد إلى اليمن تسبقها برياح نشطة مغبرة وهي رياح هابطة.

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