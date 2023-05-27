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مراجعة محتوى البرامج الاحتفائية على مستوى الإدارة والمدارس

تعليم القصيم يحقق في محتوى مسرحية أفق الطلابية

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١١ مساءً
تعليم القصيم يحقق في محتوى مسرحية أفق الطلابية
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المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم تشكيل لجنة مركزية للإشراف على البرامج الاحتفائية، ومتابعة ما أثير حول العرض المسرحي “أفق“ واستكمال ما يلزم نظامًا.

وقالت الإدارة في بيان، اليوم، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، حول أحد العروض المسرحية الطلابية، وجه المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم بمتابعة ما أثير حول محتوى العرض المسرحي “أفق” والتحقق من تفاصيل العمل ومجرياته، واستكمال ما يلزم نظامًا.

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كما تضمن التوجيه تشكيل لجنة للإشراف على البرامج الاحتفائية التي تقام على مستوى الإدارة والمدارس تباشر إعداد ومراجعة المحتوى، بما يتسق مع الدور التربوي المنطلق من المرتكزات الوطنية المنبثقة من القيم والتعاليم الإسلامية.

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وكان مقطع فيديو جرى تداوله من العرض المسرحي أظهر عددًا من الطالبات يصطففن أمام طالب يتحرك بكرة ضوئية، ومن ثم يخلعنها ثم يلقينها على الأرض، الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل.

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    حسبنا الله ونعم الوكيل

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