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تعليم عسير يحصد ميداليتين في آيتكس

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١١ مساءً
تعليم عسير يحصد ميداليتين في آيتكس
المواطن - حسن عسيري - أبها

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حصدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في المعلم بثانوية آل سرحان بتعليم المنطقة وأحد طلاب الدراسات العليا بجامعة الملك خالد، حاصل الأسمري، الميدالية الذهبية في معرض آيتكس الدولي للاختراعات والابتكارات بماليزيا “ITEX2023”، عن مشروعه الذي قدمه بعنوان “Camel eyes”، والذي يهتم برفع مستوى السلامة على الطرقات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

فيما حقق الطالب يزن الشمراني، من ثانوية الأبناء الثالثة “مقررات”، الميدالية الفضية في المعرض ذاته، عن مشاركته من خلال بحث علمي في مجال علم المواد، بعنوان “طباعة مستشعرات ضوئية عالية الكفاءة باستخدام النقاط الكمومية للبيروفسكايت”.

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من جانبه قدم مدير عام التعليم في المنطقة، الدكتور أحمد العُمري، التهنئة للمعلم والطالب؛ لقاء تحقيقهما هذا الإنجاز، مثمنًا جهود المعلم، وأُسرة الطالب، ومدرسته، ومعلميه، وإدارة الموهوبين، لافتًا إلى أن هذه الإنجازات تُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها طلاب وطالبات ومنسوبو ومنسوبات التعليم في المنطقة في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.

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