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استمرار التعليم عن بعد للدوام المسائي

تعليم محايل عسير: انصراف الدوام الحضوري الساعة 11 صباحًا غدًا

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
تعليم محايل عسير: انصراف الدوام الحضوري الساعة 11 صباحًا غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم محايل عسير، تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري الصباحي عند الساعة 11 صباحًا، مع استمرار التعليم عن بعد للدوام المسائي في جميع مدارس محايل عسير.

الدوام المسائي عبر مدرستي

وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية؛ تقرر تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 19/ 10/ 1444هـ في جميع مدارس تعليم محايل عسير، واستمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.

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الطقس المتوقع

في وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة تتراوح من خفيفة إلى متوسطة، مع تساقط حبات برد على أجزاء متفرقة بعدة مناطق خلال الـ 36 ساعة المقبلة من اليوم وحتى مساء يوم غد الثلاثاء.

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المناطق المتأثرة

وأوضح الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الحالة الجوية تتأثر بها مناطق عسير وجازان ونجران وشرق منطقة مكة المكرمة، وتمتد إلى أجزاء متفرقة من وسط الوسطى والشمالية وشمال الشرقية من المملكة، حيث تمتد إلى الكويت واليمن تسبقها برياح هابطة مغبرة.

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