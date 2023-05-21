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بناءً على تقارير المركز الوطني للأرصاد

تعليم نجران: الدراسة عن بُعد اليوم للفترة المسائية

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١١ مساءً
تعليم نجران: الدراسة عن بُعد اليوم للفترة المسائية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران جابر مدخلي تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي اليوم الأحد، في مدارس الفترة المسائية ومدارس التعليم المستمر بتعليم نجران ومكاتب التعليم التابعة لها.

جاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من إدارة التعليم على سلامة الجميع .

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أمطار نجران

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وشبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

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