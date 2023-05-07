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خلال فترة تطبيق مقياس الميول

تعليم نجران تطلق خدمة الهاتف الاستشاري للطلاب والأولياء

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ صباحاً
تعليم نجران تطلق خدمة الهاتف الاستشاري للطلاب والأولياء
المواطن - واس

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي، اليوم الأحد، خدمة الهاتف الاستشاري لتقديم الاستشارات التربوية للطلاب وأولياء أمورهم خلال فترة تطبيق مقياس الميول.

وأوضحت الإدارة أن فريق من المختصين في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي سيقومون بالرد على جميع الاستفسارات طوال فترة أيام الأسبوع من اليوم وحتى السبت القادم، من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً، على الرقم (0175231019) .

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