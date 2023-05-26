تعيين رئيس وزراء يوناني مؤقت بعد فشل انتخاب الحكومة

كشفت تقارير إعلامية أن قاضيًا يونانيًّا رفيعًا تولى منصب رئيس الوزراء بالوكالة، الخميس، بانتظار إجراء انتخابات جديدة مرتقبة الشهر المقبل، بعد تصويت جرى الأحد، ولم يفضِ إلى غالبية مطلقة.

انعقاد البرلمان

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية، أدى يوانيس سارماس، وهو رئيس ديوان المحاسبة المعني بالتدقيق في المالية العامة، اليمين رئيسًا لحكومة تصريف أعمال، مهمتها الدعوة للانتخابات المقبلة.

من المعروف أن البرلمان مدعو للانعقاد الأحد، ولحل نفسه الاثنين، مع الإعلان رسميًّا عن الانتخابات الجديدة.

ودعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى انتخابات مبكرة جديدة في 25 يونيو، بعد أن حقق حزبه، الأحد، أكبر فوز انتخابي له منذ سنوات، لكن النتائج بيّنت أنه يحتاج إلى 5 مقاعد إضافية ليتمكن من تشكيل حكومة منفردًا.

ورفض رئيس الوزراء اليساري السابق، أليكسيس تسيبراس، الذي فاز حزبه “سيريزا” بـ71 مقعدًا مقابل 146 لميتسوتاكيس، تشكيل ائتلاف، وتعهد قيادة حزبه في المعركة الانتخابية المقبلة.

الأحزاب الثلاثة

ولفتت رئيسة الدولة اليونانية، كاترينا ساكيلاروبولو، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى عدم استعداد أي من الأحزاب الثلاثة التي تصدّرت انتخابات الأحد، لتشكيل حكومة ائتلافية.

وينص النظام الانتخابي الجديد الذي يدخل حيّز التنفيذ في الاستحقاق المقبل، على أن الفائز في هذا الاقتراع الثاني سيستفيد من مكافأة تصل إلى 50 مقعدًا تعطيه غالبية مستقرة، ما من شأنه أن يسهل المهمة على ميتسوتاكيس لنيل 151 مقعدًا على الأقل من أصل 300 يتألف منها البرلمان.