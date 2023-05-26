Icon

لحظة وقوع حادث مروع على طريق سريع ونجاة رجل أمن Icon عبارة عربية تزين التاج الماسي للأميرة رجوة الحسين Icon تعليق كعكي على الاقتراب من ضم بنزيما Icon سبب رفض موسيماني لعرض الزمالك Icon رياح البوارح مدتها 40 يومًا وذروتها في يونيو Icon عواصف وسيول وبرد على الباحة وجازان حتى الـ10 مساءً Icon أرقام قياسية لا تُنسى في موسم الاتحاد الاستثنائي Icon واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية المستخدمين من الاحتيال Icon الدفاع المدني يستذكر الشهيد القحطاني Icon بانيغا يحتفل مع إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وسط انتخابات مرتقبة في 25 يونيو الشهر المقبل

تعيين رئيس وزراء يوناني مؤقت بعد فشل انتخاب الحكومة

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
تعيين رئيس وزراء يوناني مؤقت بعد فشل انتخاب الحكومة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية أن قاضيًا يونانيًّا رفيعًا تولى منصب رئيس الوزراء بالوكالة، الخميس، بانتظار إجراء انتخابات جديدة مرتقبة الشهر المقبل، بعد تصويت جرى الأحد، ولم يفضِ إلى غالبية مطلقة.

انعقاد البرلمان

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية، أدى يوانيس سارماس، وهو رئيس ديوان المحاسبة المعني بالتدقيق في المالية العامة، اليمين رئيسًا لحكومة تصريف أعمال، مهمتها الدعوة للانتخابات المقبلة.

قد يهمّك أيضاً
بوبا العربية تربح 230 مليون ريال خلال 3 أشهر

بوبا العربية تربح 230 مليون ريال خلال 3 أشهر

البساط الأخضر يزين وادي الحمدة بالباحة

البساط الأخضر يزين وادي الحمدة بالباحة

من المعروف أن البرلمان مدعو للانعقاد الأحد، ولحل نفسه الاثنين، مع الإعلان رسميًّا عن الانتخابات الجديدة.

ودعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى انتخابات مبكرة جديدة في 25 يونيو، بعد أن حقق حزبه، الأحد، أكبر فوز انتخابي له منذ سنوات، لكن النتائج بيّنت أنه يحتاج إلى 5 مقاعد إضافية ليتمكن من تشكيل حكومة منفردًا.

ورفض رئيس الوزراء اليساري السابق، أليكسيس تسيبراس، الذي فاز حزبه “سيريزا” بـ71 مقعدًا مقابل 146 لميتسوتاكيس، تشكيل ائتلاف، وتعهد قيادة حزبه في المعركة الانتخابية المقبلة.

الأحزاب الثلاثة

ولفتت رئيسة الدولة اليونانية، كاترينا ساكيلاروبولو، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى عدم استعداد أي من الأحزاب الثلاثة التي تصدّرت انتخابات الأحد، لتشكيل حكومة ائتلافية.

وينص النظام الانتخابي الجديد الذي يدخل حيّز التنفيذ في الاستحقاق المقبل، على أن الفائز في هذا الاقتراع الثاني سيستفيد من مكافأة تصل إلى 50 مقعدًا تعطيه غالبية مستقرة، ما من شأنه أن يسهل المهمة على ميتسوتاكيس لنيل 151 مقعدًا على الأقل من أصل 300 يتألف منها البرلمان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة