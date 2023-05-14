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قبل مباراة النصر بدوري روشن

تغريدة غامضة من رئيس الطائي تُثير الجدل

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٠ مساءً
تغريدة غامضة من رئيس الطائي تُثير الجدل
المواطن - فريق التحرير

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أثار رئيس مجلس إدارة نادي الطائي، تركي الضبعان حالة من الجدل بتغريدة غامضة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

الضبعان يُثير الجدل

وكتب تركي الضبعان عبر حسابه على “تويتر”: “في فمي ماء؟”، قبل أن يضيف في تغريدة أخرى: “الدقة مطلوبة بالذكريات”، الأمر الذي فسرته الجماهير بأن المقصود مواجهة الفريق المقبلة ضد النصر.

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وتفاعل الجمهور مع تغريدتي رئيس الطائي، وسأله البعض عن سبب عدم طلبه استقدام حكام أجانب في مواجهة النصر إذا كان متخوفًا، فيما طالبه البعض الآخر بالانتفاض وتحقيق الفوز.

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تركي الضبعان رئيس الطائي
تركي الضبعان

تفاعل جماهيري

وكتب الإعلامي صالح الفهد: “شقلبوا الدوري واهزموا النصر.. فلو فعلتم ذلك فستكون للتاريخ على التوالي وستزيد الرهبة عند الخصوم.. وسيقال الطائي ليس صائد الكبار بل سيقال الكبير المتحكم بمصير أي دوري”، وعلق محمد الحربي قائلًا: تغيير الحكام!”.

وقال فهد العنزي: “النصر وجماهيره لا يترجون أحد.. يفوز بمجهوده فقط”، وكتب صالح الحناكي: “طيب ليه ما طلبت حكم أجنبي؟!”، وتابع أبو سلطان الحارثي: “من قلب بوصلة الدوري ليس بعاجز عن توضيح الأمور فلديك الشجاعة على ذلك وأنت كفو لها”.

الطائي
لاعبو الفريق – المصدر @tai1381

الطائي ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب الطائي ضد النصر، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، ويطمح العالمي في تحقيق الفوز ومواصلة ملاحقة الاتحاد على الصدارة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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