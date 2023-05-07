انطلاق الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني غدًا تغريم الاتحاد 10000 ريال زي عسكري صيني للجيش العراقي ومناشدة للسلطات بالتدخل بالمرصاد: القبض على عدد من مروجي المخدرات بالسعودية اختتام مؤتمر التكنولوجيا في الرعاية الصحية بجامعة الأميرة نورة التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الشباب وتشرين السوري 8 مايو اليوم العالمي للحمير فكيف يحتفل به العالم تويتر الذهبية للشركات الصغيرة مقابل اشتراك بتكلفة أقل بايرن ميونخ يقدم هدية إلى برشلونة لضم ميسي لقطة تجمع فيصل بن فرحان ووزيري خارجية الكويت والأردن باجتماع بحث المستجدات
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا بتغريم نادي الاتحاد 10000 ريال.
وجاء القرار بسبب تأخر لاعبي فريق العميد في التواجد في الممر الخاص باللاعبين؛ مما أدى إلى تأخر بداية المباراة، وذلك بحسب ما ورد في تقرير مراقب المباراة.
وتم تغريم العميد 10000 ريال والقرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة رقم 139 من لائحة الانضباط والأخلاق.