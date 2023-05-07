تغريم الاتحاد 10000 ريال

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا بتغريم نادي الاتحاد 10000 ريال.

غرامة العميد

وجاء القرار بسبب تأخر لاعبي فريق العميد في التواجد في الممر الخاص باللاعبين؛ مما أدى إلى تأخر بداية المباراة، وذلك بحسب ما ورد في تقرير مراقب المباراة.

وتم تغريم العميد 10000 ريال والقرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة رقم 139 من لائحة الانضباط والأخلاق.