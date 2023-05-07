Icon

انطلاق الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني غدًا Icon تغريم الاتحاد 10000 ريال Icon زي عسكري صيني للجيش العراقي ومناشدة للسلطات بالتدخل Icon بالمرصاد: القبض على عدد من مروجي المخدرات بالسعودية Icon اختتام مؤتمر التكنولوجيا في الرعاية الصحية بجامعة الأميرة نورة Icon التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الشباب وتشرين السوري Icon 8 مايو اليوم العالمي للحمير فكيف يحتفل به العالم Icon تويتر الذهبية للشركات الصغيرة مقابل اشتراك بتكلفة أقل Icon بايرن ميونخ يقدم هدية إلى برشلونة لضم ميسي Icon لقطة تجمع فيصل بن فرحان ووزيري خارجية الكويت والأردن باجتماع بحث المستجدات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

تغريم الاتحاد 10000 ريال

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
تغريم الاتحاد 10000 ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا بتغريم نادي الاتحاد 10000 ريال.

غرامة العميد

وجاء القرار بسبب تأخر لاعبي فريق العميد في التواجد في الممر الخاص باللاعبين؛ مما أدى إلى تأخر بداية المباراة، وذلك بحسب ما ورد في تقرير مراقب المباراة.

قد يهمّك أيضاً
وصول 14 مواطنًا و206 أشخاص من رعايا عمليات الإجلاء السعودي إلى جدة

وصول 14 مواطنًا و206 أشخاص من رعايا عمليات الإجلاء السعودي إلى جدة

فساتين الأميرة ديانا في متجر للملابس المستعملة

فساتين الأميرة ديانا في متجر للملابس المستعملة

وتم تغريم العميد 10000 ريال والقرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة رقم 139 من لائحة الانضباط والأخلاق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية للهواتف الذكية
تكنولوجيا

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية...

تكنولوجيا
ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له بوجه متورم !
الرياضة

ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له...

الرياضة
نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان
السعودية اليوم

نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد...

السعودية اليوم
معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر
السعودية اليوم

معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر

السعودية اليوم
ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع التواصل
أخبار أمنية

ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع...

أخبار أمنية
أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية
العالم

أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية

العالم
مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان بالورود والهدايا
السعودية اليوم

مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من...

السعودية اليوم
طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم
العالم

طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم

العالم