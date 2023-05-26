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تغريم النصر 27500 ريال بعد أحداث مباراة الشباب

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
تغريم النصر 27500 ريال بعد أحداث مباراة الشباب
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس، عن مجموعة من القرارات أبرزها بسبب الأحداث التي حدثت في مباراة النصر والشباب يوم الثلاثاء الماضي في بطولة دوري روشن.

العقوبات الموقعة

وقررت لجنة الانضباط تغريم النصر 17 ألفًا ونصف ريال؛ بسبب قيام جماهيره برمي علبة مياه واحدة في مباراة الشباب ولم تصب أحدًا.

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كما قررت اللجنة تغريم خالد الغنيمان إداري فريق النصر عشرة آلاف ريال بعد طرده بالبطاقة الحمراء في مباراة الشباب؛ لارتكابه سلوكًا غير رياضي وفقًا لتقرير حكم المباراة.

كما قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم تقرر إيقاف نواف الصعدي لاعب فريق أبها مباراتين بعد طرده في مواجهة ضمك مع تغريمه عشرين ألف ريال؛ لقيامه بالسلوك المشين تجاه لاعب الفريق المنافس.

أيضًا تقرر تغريم لويس سييرا مدرب فريق الوحدة بـ45 ألف ريال؛ لغيابه عن منطقة اللقاءات الإعلامية بعد مباراة الخليج.

كذلك تقرر تغريم عبدالعزيز العلاوي لاعب فريق العدالة بعشرة آلاف ريال بعد طرده في مباراة الهلال؛ لقيامه باللعب العنيف.

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