تغييرات عديدة في تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة ضمك

يعتزم الأرجنتيني إيميليانو دياز، إجراء العديد من التغييرات على تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال مواجهة اليوم أمام ضمك.

الزعيم ضيفًا على ضمك

ومن المقرر أن يلعب ضمك ضد الهلال عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يقع الأزرق في المركز الرابع برصيد 50 نقطة.

تغييرات في تشكيل الهلال

ويفتقد إيميليانو دياز العديد من الأسماء الهامة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ومنها؛ سلمان الفرج، متعب الحربي، وعبدالإله المالكي، بجانب حارس المرمى محمد العويس، بسبب الإصابة.

كما قرر إيميليانو دياز، إراحة حارس المرمى الأساسي عبدالله المعيوف، والنجم البرازيلي ميشيل ديلغادو خلال مباراة اليوم، بسبب الإرهاق، واستبعد سالم الدوسري بقرار فني، فيما يغيب محمد جحفلي بسبب الإيقاف.

وسيعتمد إيميليانو على الحارس الثالث، حبيب الوطيان للمرة الأولى في الموسم الرياضي الحالي، كما ستشهد التشكيلة عودة جانغ هيون سو وجوستافو كويلار.

ومن المتوقع أن يبدأ الهلال مباراة ضمك بالتشكيل التالي؛ حبيب الوطيان، ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد، جوستافو كويلار، محمد كنو، أندريه كاريلو، موسى ماريغا، عبدالله الحمدان وأوديون إيغالو.