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تغييرات متوقعة في تشكيلة الاتحاد لمواجهة أبها

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ صباحاً
تغييرات متوقعة في تشكيلة الاتحاد لمواجهة أبها
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، سيجري بعض التعديلات على تشكيلة العميد عند مواجهة أبها اليوم، وذلك في الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن.

وقال الإعلامي علاء سعيد المقرب من العميد: إن المدرب نونو سانتو سيجري بعض التعديلات على تشكيلة العميد أمام أبها من أجل حسم المباراة مبكرًا لمصلحة العميد.

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العميد في الصدارة

ويتواجد العميد في المركز الأول برصيد 59 نقطة، أما أبها فيتواجد في المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

وفي حال فاز العميد بلقب دوري روشن، فسوف يشارك في بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل في السعودية.

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