ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي وصول 31 مواطنًا و1143 شخصًا من رعايا الإجلاء السعودي إلى جدة تغييرات متوقعة في تشكيلة الاتحاد لمواجهة أبها أردني يعالج نفسه من الاكتئاب مستعينًا بالقمامة الخارجية: ممثلو الجيش السوداني والدعم السريع يبدؤون محادثات تمهيدية في جدة تين هاغ يحسم مصير دي خيا مع مانشستر يونايتد وزراء الخارجية العرب يقررون تشكيل مجموعة وزارية عربية لتسوية أزمة السودان كاساو ومركز الوعي الفكري بـ التعليم يختتمان برنامج تيدكس بنجاح موعد مباراة Real Madrid ضد مان سيتي والقنوات الناقلة أمريكا قد تحظر وسائل التواصل على الأطفال
كشفت تقارير إعلامية أن المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، سيجري بعض التعديلات على تشكيلة العميد عند مواجهة أبها اليوم، وذلك في الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن.
وقال الإعلامي علاء سعيد المقرب من العميد: إن المدرب نونو سانتو سيجري بعض التعديلات على تشكيلة العميد أمام أبها من أجل حسم المباراة مبكرًا لمصلحة العميد.
ويتواجد العميد في المركز الأول برصيد 59 نقطة، أما أبها فيتواجد في المركز العاشر برصيد 30 نقطة.
وفي حال فاز العميد بلقب دوري روشن، فسوف يشارك في بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل في السعودية.