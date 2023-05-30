تفاصيل تحرير مشاري المطيري من أيدي الخاطفين بلبنان

أعلنت مديرية التوجيه بالجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، تحرير المواطن السعودي المختطف مشاري المطيري في عملية نوعية أدت إلى توقيف بعض المتورطين في الحادث، بحسب ما أفادت به قناة “الإخبارية”.

وبحسب بيان مديرية الجيش اللبناني، فقد تمكنت إحدى دوريات المخابرات من تحرير المواطن مشاري المطيري على الحدود اللبنانية السورية، والتي أسفرت عن توقيف بعض المتورطين .

هوية المختطفين

وبحسب مصادر أمنية، فإن عملية الخطف تمت عبر سيارتين مسروقتين كانتا تقلان 7 أشخاص، حيث تعرف الجيش اللبناني على هوية 4 منهم، ليتوجه بعدها على الفور إلى منازلهم في البقاع اللبناني وتحديدًا في منطقة الهرمل المحسوبة على حزب الله.

ووفقاً للبيان الأمني، فإن المختطف السعودي تم نقله إلى الضاحية الجنوبية وهو معقل حزب الله ليتم نقله بعدها إلى منطقة الهرمل المحسوبة أيضًا على حزب الله، حيث أشارت المعلومات إلى أن 3 من الخاطفين كانوا يرتدون ملابس عسكرية .

المطيري في عهدة الجيش

وأكد البيان أن المواطن السعودي أصبح الآن محررًا وفي عهدة مكتب مخابرات الجيش اللبناني في الهرمل بعد توقيف عدد من المطلوبين، وهو ما أكده قائد الجيش اللبناني جوزيف عون .

من جانبه، أصدر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاني بيانًا هنأ فيه الجيش لجهوده في تحرير المواطن السعودي وتوقيف المتورطين، مؤكدًا على عودة جميع الأخوة العرب إلى لبنان بأمان، ومُحذرًا من استخدام الأراضي اللبنانية منطلقًا لتهديد أمن الدول العربية وسلامتها.