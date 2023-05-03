تفاصيل جديدة بشأن الهجوم على مقر بوتين ودعوات لمحو زيلينسكي

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أعلن الكرملين الروسي، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الأوكراني على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين بموسكو.
وحسب ما نقلته “روسيا اليوم” عن بيانات الكرملين بشأن الهجوم، أوضحت أنه مرت 16 دقيقة بين هجمات الطائرتين المسيّرتين على مقر إقامة الرئيس.
وتم رصد هجوم الطائرة المسيَرة الأولى فوق الكرملين في الساعة 2:27 صباحًا بتوقيت موسكو، وانفجرت فوق قصر مجلس الشيوخ متسببة باندلاع حريق على سطحه.
فيما تم تسجيل هجوم الطائرة المسيّرة الثانية، في الساعة 2:43 صباحًا، وسقط حطامها على أراضي قصر الكرملين.
من جانبه، دعا نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديميتري ميدفيديف إلى “محو” الرئيس الأوكراني وأعوانه، بعد هذا الهجوم الذي اتهمت روسيا أوكرانيا بالتورط فيه.
وقال ميدفيديف: “هجوم الدرون لا يترك لروسيا أي خيار سوى محو زيلينسكي وأعوانه”.
وفي وقت سابق، طالب رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، باستخدام الأسلحة القادرة على ردع النظام في كييف وتدميره.
وأضاف أن روسيا يجب ألا تتفاوض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد الهجوم الذي نفت كييف مسؤوليتها عنه.
من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لم تهاجم موسكو أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بهلسنكي: “نحن لا نهاجم بوتين أو موسكو، نحن نقاتل على أراضينا”.