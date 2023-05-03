تفاصيل جريمة قتل طالب لبناني بعد تكريمه في أمريكا

قُتل الطالب اللبناني، كريم أبو نجم، البالغ من العمر 20 عاماً، طعناً في مدينة دافيس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، السبت الماضي، وذلك بعد ساعات فقط من تسلمه جائزة عن بحث أجراه.

أراد أن يصنع عالماً أفضل

كما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الشاب اللبناني تعرض لعملية الطعن حين كان على متن دراجته، في متنزه “Sycamore” بالمدينة، علماً أنه طالب في جامعة كاليفورنيا دافيس.

وأفاد والد الشاب المكلوم أنه هرب مع عائلته من لبنان عام 2018، أملًا في الأمان.وأوضح الرجل أن ابنه الضحية كان سعيداً جداً بعد نجاحه وتخرجه.

السلطات تستنفر

يشار إلى أن الراحل كان قد تسلم قبل ساعات من مقتله فقط جائزة عن بحث أعده، يتعلق بمشروع برمجيات يساعد من يعانون مشاكل في السمع.

وطالبت العائلة السلطات باعتقال منفذ الجريمة، فيما تم إطلاع عمدة المدينة، ويل أرنولد، على سير التحقيقات.

في حين أن عملية الطعن هذه تعد الثانية من نوعها في المنطقة نفسها في غضون 4 أيام.