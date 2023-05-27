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بعد إعلان رحيله عن برشلونة

تفاصيل عرض الهلال لضم سيرخيو بوسكيتس

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٨ مساءً
تفاصيل عرض الهلال لضم سيرخيو بوسكيتس
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن الوجهة المقبلة للاعب الإسباني سيرخيو بوسكيتس نجم برشلونة الإسباني ستكون دوري روشن السعودي، وذلك بعدما أعلن رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن أزرق الرياض جهز عرضًا قدره 30 مليون يورو سنويًا في موسمين.

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ويتنافس الهلال مع فريق إنتر ميامي الأمريكي لضم نجم برشلونة حيث سيقدم الفريق الأمريكي عرضًا مدته موسمان مقابل 20 مليون يورو سنويًا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن عائلة بوسكيتس ترغب في السفر إلى أمريكا، لكن اللاعب الإسباني سيدرس عرض الهلال جيدًا قبل حسم قراره النهائي، وقد يوافق على الانضمام إلى الهلال في حال انضم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى أزرق الرياض.

حفل توديع بوسكيتس 

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، سيحضر حفل توديع برشلونة لنجميه سيرخيو بوسكيتس وخوردي آلبا.

وقالت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية: إنه من المنتظر حضور النجم الأرجنتيني لملعب الكامب نو لحضور حفل التوديع مع دعوة شخصيات مختلفة من البيئة الكتالونية.

وكشفت الصحيفة أن حفل التوديع سيقام يوم الخميس 1 يونيو المقبل وسيشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

وكان النجم الأرجنتيني وجه رسالة إلى بوسكيتس وذلك بعد إعلان الأخير رحيله عن برشلونة.

رسالة ميسي

وسبق للثنائي أن لعبا معًا في برشلونة لمدة وصلت إلى 13 سنة بداية من 2008 حتى عام 2021.

وقال ميسي للنجم الإسباني عبر حسابه في “الإنستجرام”: “أتمنى لك التوفيق فيما هو مقبل وفي مرحلتك الجديدة، شكرًا لك على كل لحظة قضيناها في الملعب بعضها كان جيدًا والآخر كان صعبًا”.

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