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بعد 5 مليارات سنة

تفسير علمي لـ سيناريو مرعب يتوقع نهاية العالم

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١١ صباحاً
تفسير علمي لـ سيناريو مرعب يتوقع نهاية العالم
المواطن - فريق التحرير

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اكتشف العلماء سيناريو مرعباً، قد يكون محاكاة لنهاية العالم، بعد مشاهدة نجم يبتلع كوكبًا على بعد 12000 سنة ضوئية بالقرب من كوكبة أكويلا الشبيهة بالنسر، محذرين من أن الأمر نفسه سيحدث للأرض خلال 5 مليارات سنة.

التهام كواكب بأكملها

ولاحظ علماء الفلك سابقًا إمكانية وجود نجوم قبل وبعد فترة وجيزة من فعل التهام كواكب بأكملها، لكنهم لم يسبق لهم أن اكتشفوا أيًا منها.

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وتم التعرف على النجم عندما اكتشف الخبراء أنه أصبح أكثر سطوعًا بأكثر من 100 مرة خلال 10 أيام فقط، قبل أن يتلاشى بسرعة.

نهاية مرعبة

وقال المؤلف الرئيسي كيشالاي دي، من معهد كافلي للفيزياء الفلكية وأبحاث الفضاء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: “كنا نشهد المرحلة النهائية من البلع، على الرغم من أنها قد تبدو مرعبة، إلا أن هذه الملاحظة هي لمحة واقعية عن مصير الأرض”.

 

اكتشف باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا النجم الآكل للكوكب في مايو 2020، ومع ذلك، فقد استغرق الأمر 12 شهرًا أخرى حتى يتمكنوا من فهم ما كان يحدث بالضبط.

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