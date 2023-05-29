تفعيل برنامج التطويف المركزي

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فعلت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين برئاسة شؤون الحرمين بالتعاون مع المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج برنامج التطويف المركزي لموسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ والمعني بتقديم خدمة التطويف وخدمات توعوية ميدانية لوفود ضيوف الرحمن.
وأوضح مدير الإدارة أحمد الدهاس أن البرنامج يقدم خدمات عديدة لضيوف الرحمن أبرزها استقبالهم ومرافقتهم أثناء أداهم لطواف القدوم وتقديم خدمة التطويف وتوعويتهم بالطريقة الصحيحة وفق هدي المصطفى صل الله عليه وسلم، لافتا النظر إلى أنه يشرف على تنفيذ البرنامج ميدانياً أكثر من (160) شابا سعوديا مؤهلا تأهيلا شرعياً.