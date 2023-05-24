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ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن

تفويج 127.198 حاجًّا بنجلاديشيًّا ضمن مبادرة طريق مكة

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
تفويج 127.198 حاجًّا بنجلاديشيًّا ضمن مبادرة طريق مكة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنجلاديش، عيسى بن يوسف الدحيلان، تفويج 127.198 حاجًّا بنجلاديشيًّا ضمن مبادرة طريق مكة في مطار دكا.

الرحلة الأولى للحجاج

وقال الدحيلان: إنه تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ندشن اليوم الرحلة الأولى للحجاج عبر الخطوط الجوية العربية السعودية، ضمن مبادرة طريق مكة.

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وأشار الدحيلان إلى أن هذه المبادرة هي ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030.

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وأوضح سفير المملكة في بنجلاديش، أنه سيتم تفويج 127 ألف و198 حاجًّا بنجلاديشيًّا، وسيتم أخذ الخصائص الحيوية والبصمة لهم، وإصدار التأشيرات الإلكترونية، وفرز وترميز الأمتعة، وصولًا إلى الأراضي المقدسة.

شكر وتقدير للجهود

وأضاف الدحيلان: هذا العام ندشن رحلات الطيران الوطني ناس، وأيضًا طيران بينام البنجلاديشي، معربًا عن شكره الجزيل لفريق مبادرة طريق مكة من وزارة الداخلية، والادارة العامة للجوازات، والمركز الوطني للمعلومات، وزملائه في السفارة- سفارة المملكة- وكذلك القائمين في دولة بنجلاديش، وعلى رأسهم دولة رئيسة الوزراء الشيخة شيخة حسينة واجد، وجميع المسؤولين في كافة الجهات المختصة في بنجلاديش.

كما وجه الشكر لهيئة الطيران المدني على تقديم التسهيلات اللازمة بشأن وصول الحجاج، وكذلك الجهات المعنية الموجودة في المملكة لاستقبالهم.

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