تقارير إسبانية: كريستيانو رونالدو يدرس مغادرة النصر

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يدرس الرحيل عن نادي النصر نهاية الموسم الحالي.
وقالت صحيفة ELnacional الإسبانية: إن رونالدو يخطط للعودة إلى نادي ريال مدريد الإسباني ولكن ليس كلاعب بل ليتولى منصبًا جديدًا في النادي الملكي حيث من المرجح أن يكون رونالدو سفيرًا جديدًا للريال بالفترة المقبلة.
وكان رونالدو انضم إلى نادي النصر في يناير الماضي قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث رحل عن اليونايتد بعد خلاف مع المدرب الهولندي إريك تين هاج.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة Mirror الإنجليزية: إن رونالدو طلب من إدارة النصر التعاقد مع البرازيلي أليكس تيليس لاعب اليونايتد والمعار حاليًّا لصفوف إشبيلية الإسباني.
ويلعب تيليس صاحب الـ 30 عامًا في مركز الظهير الأيسر، حيث انضم إلى اليونايتد في عام 2020 قادمًا من نادي بورتو البرتغالي كما سبق له اللعب في أندية جريميو البرازيلي وغلطة سراي التركي وإنتر ميلان الإيطالي.