تقارير .. ميسي ينضم إلى الهلال مقابل مليار يورو

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من الانضمام لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع Foot Mercato الفرنسي أن علاقة النجم الأرجنتيني بنادي باريس سان جيرمان وصلت إلى طريق مسدود حيث يفضل الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي.

تفاصيل العرض

وأفاد الموقع أن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني وافق على عرض الهلال المقدر بـ مليار و 200 مليون يورو، حيث سيتقاضى النجم الأرجنتيني 600 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكانت جماهير الكرة السعودية تحدثت في وقت سابق عن قرب انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهلال، وانتقال الفرنسي كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد.

صفقة ميسي الأكثر تأثيرًا

ونشر حساب يُدعى ” راكان العصيمي” مقارنة بين صفقات ” كريستيانو رونالدو وميسي وبنزيما ” في الدوري السعودي، حيث قال : ” وش الصفقة اللي تشوفها أكثر تأثيرًا؟”.

ومالت معظم آراء الجماهير عبر “تويتر” إلى أن صفقة النجم الأرجنتيني ستكون صاحبة التأثير الأكبر من الناحية الإعلامية والتسويقية كونه فائزاً بكأس العالم مع منتخب بلاده في ديسمبر الماضي.

وفي وقت سابق، كشف المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، عن موقفه من عودة نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف الفريق الكتالوني بالميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني صاحب الـ35 عامًا، مع باريس سان جيرمان بنهاية منافسات الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد ليرتبط اسمه بالعودة إلى برشلونة أو الانتقال إلى الهلال.