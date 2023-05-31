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الدراسة عن بعد للمدارس المسائية

تقديم موعد الانصراف الحضوري في مدارس محايل عسير غدًا

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
تقديم موعد الانصراف الحضوري في مدارس محايل عسير غدًا
المواطن - فريق التحرير

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قررت إدارة تعليم محايل عسير، تقديم موعد الانصراف الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم غد الخميس، وتحويل الدراسة المسائية غلى نظام التعليم عن بعد.

الدراسة عن بعد للمسائية

وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية؛ تقرر تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم غدٍ الخميس الموافق 12/ 11/ 1444هـ، في جميع مدارس محايل عسير، وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.

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استمرار الهطول

على صعيد متصل، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة، تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، وستتأثر مناطق عسير والباحة وجازان ونجران.

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