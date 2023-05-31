تقديم موعد الانصراف الحضوري في مدارس محايل عسير غدًا

قررت إدارة تعليم محايل عسير، تقديم موعد الانصراف الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم غد الخميس، وتحويل الدراسة المسائية غلى نظام التعليم عن بعد.

الدراسة عن بعد للمسائية

وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية؛ تقرر تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم غدٍ الخميس الموافق 12/ 11/ 1444هـ، في جميع مدارس محايل عسير، وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.