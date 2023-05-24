تقديم موعد الانصراف الحضوري في مدارس محايل عسير غدًا

أعلنت إدارة تعليم محايل عسير، تقديم موعد الانصراف الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم غد الخميس، مشيرًا إلى تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد للمدارس المسائية.

الدوام عبر مدرستي للمسائي

وقالت إدارة التعليم في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية؛ تقرر استمرار تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم غدٍ الخميس الموافق 5/ 11/ 1444هـ، في جميع مدارس تعليم محايل عسير، وتحويل الدراسة عن بعد، عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.

الطقس المتوقع

على صعيد آخر، كشف طقس العرب توقعاته بشأن الحالة الجوية التي تشهدها المملكة، حيث أوضح أن آخر الخرائط الجوية تشير إلى أنه يُتوقع أن تبقى أجزاء مُتفرقة من المملكة غدًا تحت تأثير نشاط السحب الركامية؛ نتيجة تواجد منخفض جوي في طبقات الجو العليا شرقي البحر الأبيض المُتوسط بالتزامن مع تدفق للرطوبة المدارية من الجنوب.

وتوقع طقس العرب أن يتجدد تكاثر السحب الركامية ساعات ما بعد الظهر تدريجيًّا على مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة وصولًا لمُرتفعات جنوب مكة المكرمة، وتترافق بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات، مما يؤدي إلى جريان للأودية والشعاب في بعض المناطق.