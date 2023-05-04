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إطلاق الرصاص لم يكن متعمدًا

تقرير أمريكي مخيب للآمال في ذكرى اغتيال شيرين أبو عاقلة

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ صباحاً
تقرير أمريكي مخيب للآمال في ذكرى اغتيال شيرين أبو عاقلة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مجددًا، أن إطلاق النار على الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكن متعمدًا، وفق تقرير جديد صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”.

رصاصة عرضية

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن التقرير الذي تم تقديمه مؤخرًا إلى الكونجرس الأمريكي، يكرر نتائج تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في مقتل أبو عاقلة، والذي خلص إلى أن شيرين قتلت برصاصة عرضية من قبل جنود الجيش الإسرائيلي.

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وجدد المتحدث، في إيجاز صحفي، أن البيت الأبيض “يدين وفاة شيرين أبو عاقلة المأساوية ويعرب عن تعازيه للأسرة”.

تقرير مخيب للآمال

ولدى سؤاله عما إذا كان يتوقع محاسبة أحد على جريمة مقتل شيرين أبوعاقلة، قال باتيل: “إطلاق النار على شيرين لم يكن مقصودًا وبسبب ظروف مأساوية بشكل لا يصدق. ما نواصل إثارته مع شركائنا الإسرائيليين ومع الآخرين في جميع أنحاء العالم، هو ضمان اتخاذ الخطوات المناسبة عندما يتعلق الأمر بقواعد الاشتباك، لعدم تعرض المدنيين والمراسلين الذين يحاولون فقط القيام بعملهم، للأذى”.

وأضاف: “منذ وفاة شيرين المأساوية، واصلنا الضغط على إسرائيل لمراجعة سياساتها وممارساتها عن كثب بشأن قواعد الاشتباك والنظر في خطوات إضافية للتخفيف من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين وحماية الصحفيين، هذا أمر نواصل متابعته ودفعه مباشرة مع نظرائنا في إسرائيل، ولكن أيضًا في أجزاء أخرى من العالم حيث يوجد الصحفيون غالبا في طريق الأذى”.

ذكرى اغتيال شيرين أبو عاقلة

وتحل الذكرى السنوية الأولى لقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاصة إسرائيلية مباشرة بالرأس، في 11 مايو 2022، خلال تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية.

ويعد دور شيرين في تغطية الأحداث الفلسطينية من الخارج مهمًا وحيويًّا، إذ كانت تعمل على إبراز الصورة الحقيقية للواقع الفلسطيني وإيصالها للعالم بدقة وموضوعية.. وقد حازت شيرين عديدًا من الجوائز والتكريمات في مجال الإعلام، تقديرًا لجهودها وإنجازاتها في هذا المجال.

مسيرة الإعلامية شرين أبو عاقلة

بدأت شيرين مسيرتها الإعلامية كمراسلة في إذاعة القدس الفلسطينية في قطاع غزة، ثم عملت كمراسلة لإذاعة صوت فلسطين وتلفزيون فلسطين في رام الله، ومن ثم انتقلت للعمل في قناة الجزيرة القطرية كمراسلة من قطاع غزة.

في عام 2013، انضمت شيرين إلى فريق عمل قناة العربية الإخبارية في دبي، إذ عملت كمذيعة ومراسلة للشؤون الفلسطينية، وفي عام 2017، انتقلت شيرين إلى العمل في قناة الحدث الإخبارية في دبي، حيث تقدم الأخبار والبرامج الحوارية.

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