تقلبات جوية متلاحقة من الجمعة ولمدة 72 ساعة

كشف خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، عن تفاصيل حالة التقلبات الجوية المتوقع أن تشهدها معظم مناطق المملكة، بداية من اليوم وعلى مدار الـ 72 ساعة القادمة.

تفاصيل الحالة

وقال كراني في تغريدة عبر موقع تويتر، إن تلك الحالة الجوية بسبب تعمق منخفض على وسط المتوسط، حيث يتحرك شرقًا للشمالية الغربية السبت، ويؤدي لحالة انخفاض على الشمال، خاصة الشمال الغربي، فضلًا عن زيادة الركامي الرعدي الممطر على المرتفعات، وجنوبًا مع تكوّن سحابي على الغربية يتحرك للوسط، مشيرًا إلى وجود أتربة على الشمال، الوسط، الشرق، الغرب.

حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، الجوف والحدود الشمالية.

كما توقع المركز أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى منطقة مكة المكرمة، كما يكون الطقس رطبًا في الليل والصباح الباكر على سواحل البحر الأحمر.